О смерти Виталия Манкевича из Столбцов сообщил накануне один из телеграм-каналов. По сообщению в мессенджере, мужчину якобы «избили сотрудники МВД», в результате чего он умер.
Журналисты телеканала ОНТ нашли героя публикации и выяснили, что он жив и здоров.
«Моя мама после микроинсульта, парализована половина тела, а ей еще сообщают, что я умер!!! Вы мне расскажите, кто ей такого наговорил!» - сказал в интервью телеканалу Виталий Манкевич.
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Мужчина, якобы умерший от побоев милиции, воскрес и дал интервью. ВИДЕО
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