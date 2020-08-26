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  2. Мужчина, якобы умерший от побоев милиции, воскрес и дал интервью. ВИДЕО

Мужчина, якобы умерший от побоев милиции, воскрес и дал интервью. ВИДЕО

О смерти Виталия Манкевича из Столбцов сообщил накануне один из телеграм-каналов. По сообщению в мессенджере, мужчину якобы «избили сотрудники МВД», в результате чего он умер. 

Журналисты телеканала ОНТ нашли героя публикации и выяснили, что он жив и здоров. 

«Моя мама после микроинсульта, парализована половина тела, а ей еще сообщают, что я умер!!! Вы мне расскажите, кто ей такого наговорил!» - сказал в интервью телеканалу  Виталий Манкевич.
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