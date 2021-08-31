Мужчина выращивал марихуану на даче в Минском районе

По подозрению в незаконном обороте наркотиков 17 августа милиционеры задержали 37-летнего мужчину. При осмотре дачи в Минском районе, где в последнее время проживал фигурант, были изъяты 28 горшков с растениями, похожими на коноплю, более 30 г опасного наркотического средства марихуаны, электронные весы, приспособление для курения, различные удобрения, термометр, лампы со светоотражателями, вентиляторы. Там же правоохранителями была обнаружена протестная символика и балаклава.– прокомментировали в ведомстве.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 (незаконное без цели сбыта хранение наркотических средств) УК. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Правовая оценка его действиям будет дана по завершении расследования.Фото: СК