Мужчина выращивал марихуану на даче в Минском районе

На даче в Минском районе 37-летний мужчина выращивал марихуану. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По подозрению в незаконном обороте наркотиков 17 августа милиционеры задержали 37-летнего мужчину. При осмотре дачи в Минском районе, где в последнее время проживал фигурант, были изъяты 28 горшков с растениями, похожими на коноплю, более 30 г опасного наркотического средства марихуаны, электронные весы, приспособление для курения, различные удобрения, термометр, лампы со светоотражателями, вентиляторы. Там же правоохранителями была обнаружена протестная символика и балаклава.
– Задержанный мужчина нигде не работал. Он пояснил, что в апреле 2021 года в интернет-магазине приобрел семена конопли и забрал их в закладке в лесу. Через несколько месяцев посадил семена в горшки в шкафу, который оснастил специальным оборудованием. Когда сотрудники милиции постучали в дверь, мужчина испугался и, прыгнув в окно, оказался на улице. Затем он убежал в лес. Через несколько дней он узнал, что на его даче провели осмотр, и сам пришел в милицию, – прокомментировали в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 (незаконное без цели сбыта хранение наркотических средств) УК. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Правовая оценка его действиям будет дана по завершении расследования.
Фото: СК