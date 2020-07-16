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Мужчина укололся о креветку и остался без половины пальца

Жителю Сингапура отрезали часть пальца из-за инфекции, которая проникла в организм во время чистки креветок. Об этом пишет AsiaOne.

Фото: Facebook

Инфицирование случилось после того, как сингапурец уколол палец о приобретенную на рынке креветку. Сначала он не обратил на это внимания, но на следующий день у него подскочила температура, а уколотый палец почернел. В госпитале у пациента обнаружили некротический фасциит.

Мужчине сделали экстренную операцию. Ему ампутировали половину указательного пальца на правой руке, после чего он два дня пролежал в реанимации. По мнению врачей, в случае промедления мужчина мог лишиться руки или умереть.

Некротический фасциит  инфекция, которую вызывают бактерии Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Они поражают мягкие ткани организма, чаще всего страдают конечности.
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