В Минске мужчина «заминировал» собственный дом из-за проблем с электричеством.
Инцидент произошел 17 мая около 20:00 на улице Кальварийской.
66-летний мужчина обратился на спецлинию службы милиции 102 и сообщил, что в многоквартирном доме уже около часа нет электричества. Правоохранители попытались объяснить минчанину, что данную проблему решают не они. Не получив ответа от сотрудника милиции, пенсионер пригрозил взорвать многоквартирный дом.
– Сотрудники оперативно выбыли по адресу и задержали пенсионера. В ходе опроса он пояснил, что звонил во все службы Минска, чтобы привлечь внимание к проблеме и выяснить, по какой причине отсутствует электричество во всем доме, – сообщила sb.by официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. – По данному факту возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении. Наказание может повлечь лишение свободы сроком до 5 лет. Ранее мужчина к ответственности не привлекался.
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Минчанин угрожал взорвать свой дом из-за проблем с электричеством
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