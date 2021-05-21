Минчанин угрожал взорвать свой дом из-за проблем с электричеством

Инцидент произошел 17 мая около 20:00 на улице Кальварийской.66-летний мужчина обратился на спецлинию службы милиции 102 и сообщил, что в многоквартирном доме уже около часа нет электричества. Правоохранители попытались объяснить минчанину, что данную проблему решают не они. Не получив ответа от сотрудника милиции, пенсионер пригрозил взорвать многоквартирный дом.– сообщила sb.by. –