Россиянин предстанет перед судом за ранение двух милиционеров в Брестской области, сообщает БЕЛТА.
Официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк сообщил, что было завершено расследование уголовного дела.
В сентябре прошлого года был задержан 54-летний гражданин России за незаконное пребывание в Беларуси. Когда его доставляли в РОВД, мужчина ранил милиционеров. Они смогли выбить нож из рук нападавшего, что спасло их жизни. Правоохранители получили травмы различной степени тяжести.
– Обвиняемый в июле прошлого года был принудительно выслан из Беларуси на пять лет. Его предупредили об уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в страну. Это его не остановило – иностранец прибыл в страну и незаконно находился здесь, – пояснил Дмитрий Иванюк.
Действия фигуранта квалифицированы по ст. 371-2 (пребывание в Беларуси иностранца, высланного из страны до окончания срока запрета въезда), а также ч. 1 ст. 14 и п.п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух человек, которые выполняли служебные обязанности) УК Беларуси. Мужчина заключен под стражу. К слову, ранее его привлекали к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.
Фото ГКСЭ
Опубликовано:
1055
Мужчина ударил ножом двух милиционеров: завершено расследование дела
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter