Мужчина ударил ножом двух милиционеров: завершено расследование дела

Официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк сообщил, что было завершено расследование уголовного дела.В сентябре прошлого года был задержан 54-летний гражданин России за незаконное пребывание в Беларуси. Когда его доставляли в РОВД, мужчина ранил милиционеров. Они смогли выбить нож из рук нападавшего, что спасло их жизни. Правоохранители получили травмы различной степени тяжести.– пояснил Дмитрий Иванюк.Действия фигуранта квалифицированы по ст. 371-2 (пребывание в Беларуси иностранца, высланного из страны до окончания срока запрета въезда), а также ч. 1 ст. 14 и п.п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух человек, которые выполняли служебные обязанности) УК Беларуси. Мужчина заключен под стражу. К слову, ранее его привлекали к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.Фото ГКСЭ