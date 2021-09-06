Мужчина проглотил мобильный телефон Nokia 3310 и выжил

Житель города Приштина (Косово) проглотил кнопочный мобильный телефон Nokia 3310 и остался жив. Об этом информирует британское издание Metro.
Гаджет застрял в желудке 33-летнего мужчины: там он был на протяжении четырех дней. Жизнь мужчины была в опасности, так как из аккумулятора телефона могла вытечь едкая кислота. Он почувствовал сильную боль и обратился в больницу.
Руководитель медицинской бригады Скендер Теляку опубликовал в Facebook рентгеновские снимки пациента и фотографии извлеченного устройства.
Медики удалили мобильный телефон, не прибегая к полостной операции. Достать устройство удалось при помощи эндоскопа, разделив его на три части. Операция прошла успешно и не вызвала каких-либо осложнений.
При каких обстоятельствах и зачем мужчина проглотил телефон, неизвестно.
Фото: ixbt.com