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  2. Мужчина проглотил мобильный телефон Nokia 3310 и выжил

Мужчина проглотил мобильный телефон Nokia 3310 и выжил

Житель города Приштина (Косово) проглотил кнопочный мобильный телефон Nokia 3310 и остался жив. Об этом информирует британское издание Metro.


Гаджет застрял в желудке 33-летнего мужчины: там он был на протяжении четырех дней. Жизнь мужчины была в опасности, так как из аккумулятора телефона могла вытечь едкая кислота. Он почувствовал сильную боль и обратился в больницу. 

Руководитель медицинской бригады Скендер Теляку опубликовал в Facebook рентгеновские снимки пациента и фотографии извлеченного устройства.

Медики удалили мобильный телефон, не прибегая к полостной операции. Достать устройство удалось при помощи эндоскопа, разделив его на три части. Операция прошла успешно и не вызвала каких-либо осложнений. 

При каких обстоятельствах и зачем мужчина проглотил телефон, неизвестно. 

Фото: ixbt.com
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