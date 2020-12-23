Во Франции нашли тело стрелявшего в жандармов мужчины, сообщает РИА Новости.
Фото из архива
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен написал в своем Twitter, что он отправляется на место происшествия.
Напомним, в среду утром жандармы получили сообщение о домашнем насилии. Прибыв на место, они попытались спасти укрывшуюся на крыше дома женщину. Находившийся в доме мужчина выстрелил в двух жандармов, убив одного из них, после чего выстрелил еще в двоих жандармов, находившихся рядом с домом. От полученных травм они тоже скончались. Злоумышленник скрылся с места преступления.
Фото: РИА Новости
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Мужчина, стрелявший в жандармов во Франции, найден мертвым
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