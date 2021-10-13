Мужчина спас соседа из горящей квартиры в Слонимском районе

Днем 12 октября в райотдел МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Петралевичи-1. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание вдвухквартирном жилом доме уже было ликвидировано. Хозяина горящей квартиры спас его сосед.На дым из окна квартиры жилого дома обратил внимание местный житель, проезжавший мимо на велосипеде. Он сообщил об этом одному из жильцов, который и бросился на помощь.– прокомментировали в ведомстве.Пострадавшего доставили в медучреждение. Огонь повредил напольное покрытие. Рассматриваемая причина случившегося – неосторожное обращение с огнем при курении.В ведомстве также подчеркнули, что беспечные курильщики подвергают опасности не только себя, но и тех, кто проживает рядом. Из-за неосторожного обращения с огнем с начала года в Гродненской области было зафиксировано 233 пожара (около 40% от всех происшествий, связанных с огнем), которые унесли жизни 43 человек.Работники МЧС напоминают, что избежать ЧП помогут наличие автономного пожарного извещателя, строгое соблюдение правил пожарной безопасности и отказ от курения в доме.Фото областного управления МЧС