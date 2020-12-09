Пожилого пациента с COVID-19 выписали из больницы и отправили домой на самоизоляцию. Но до дома живым мужчина так и не дошел, сообщает ТАСС.
– Мужчина скончался во вторник на улице Доблести, стал задыхаться. Незадолго до этого его выписали из больницы и отправили на домашнюю самоизоляцию с диагнозом "коронавирус", – сказал представитель российского информагентства.
Он добавил, что специально на срок карантина близкие мужчины сняли для него квартиру. Туда его провожал сын. На место вызвали "скорую", врачи констатировали смерть. Точную причину смерти установят эксперты.
Фото: pixabay.com
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Мужчина с коронавирусом умер на улице после выписки из больницы в Санкт-Петербурге
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