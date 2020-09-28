Пока что «следователь» не уверен, стоит ли предавать огласке полную историю с указанием имен, пишет Lenta.ru.
Приехав в гости к матери и сестре, мужчина удивился, обнаружив, что последняя обрита наголо. Когда они ужинали в ресторане, к их столику подошел удивленный ребенок и попросил объяснить, почему девушка лысая. Та ответила, что у нее рак, – после этого родители мальчика оплатили счет семье «онкобольной».
Как выяснил мужчина, на самом деле сестра оказалась здоровой, но собирать деньги на лечение через интернет ей это не мешало. Более того, открытая ложь не смущала и мать девушки.
Пока что мужчина в замешательстве, стоит ли раскрывать имена в истории с обманом. Свой рассказ он опубликовал на Reddit, сохраняя анонимность семьи. Пользователи ресурса выступают за обнародование правды и жалобу на сайт, где организован сбор средств.
Фото: pixabay.com
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Мужчина разоблачил сестру, которая притворялась онкобольной и просила у людей деньги на «лечение»
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