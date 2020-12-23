Пользователь приложения TikTok узнал об измене девушки по ее взгляду, сообщает РИА Новости.
Молодой человек опубликовал на платформе ролик с участием возлюбленной. На видео девушка лежит на диване и пользуется смартфоном. Парень приблизил камеру к лицу девушки и сфокусировал ее на глазах избранницы. По отражению экрана стало видно, что девушка проводит время в приложении для знакомств.
Данный ролик пользователь выложил с хештегом «несчастная любовь».
После этой истории мужчина нашел поддержку у своих подписчиков: "Можешь записать видео, как ты ее выгоняешь?", "Если она может лечь рядом с вами и не задумываясь листать это приложение, значит, она уже делала это раньше. Вы заслуживаете лучшего", "Почему девушки такие бессердечные?"
Позже, после многочисленных комментариев со словами поддержки, автор ролика неожиданно признался, что видео было всего лишь шуткой.
Фото: pixabay.com
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Мужчина раскрыл "измену" девушки по отражению в ее глазах
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