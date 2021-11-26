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  2. Мужчина пытался перевезти через границу около 300 кг гашиша

Мужчина пытался перевезти через границу около 300 кг гашиша

Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств и незаконном перемещении наркотиков через таможенную границу. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.


«По данным следствия, действуя группой лиц, 54-летний житель соседнего государства не позднее 7 мая 2021 года приобрел на территории Европейского союза более 292 килограммов гашиша и перевез наркотик в Беларусь в заранее подготовленных в автопоезде тайниках. Имея информацию от оперативных служб РФ о данном преступлении, автопоезд был остановлен при попытке выезда в Россию. В машине нашли тайники с запрещенными веществами, а водителя задержали. Установлено, что наркотики планировалось продавать на территории РФ», – уточнили в пресс-службе.

В СК добавили: экспертизой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров установлено, что обнаруженное в тайниках вещество является опасным наркотическим средством – гашишем.


По результатам расследования 54-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств, совершенные группой лиц, в отношении наркотических средств в крупном размере), по ч. 2 ст. 328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, совершенное в отношении наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 328-1 (покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, совершенное повторно, в отношении наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Отмечается, что к мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Фото: Следственный комитет
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