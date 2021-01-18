Мужчина прожил три месяца в аэропорту из-за боязни коронавируса

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36-летний Адитья Сингх скрывался в охраняемой зоне аэропорта О'Хара, используя утерянный работником аэропорта бейдж. В суде он объяснил, что боялся лететь в родной Лос-Анджелес из-за COVID-19. Он поделился, что другие пассажиры помогали ему и давали еду.Мужчина обвиняется в преступном проникновении в запрещенную зону аэропорта и краже имущества. Защита настаивает, что, несмотря на все странные обстоятельства дела, действия калифорнийца не носили насильственного характера. Мужчина имеет степень магистра в области гостеприимства, но безработный.За последние месяцы в Калифорнии сильно выросло количество зараженных COVID-19. Общая цифра по зараженным близка к трем миллионам. В начале января бригадам "скорых" американского округа Лос-Анджелес было сказано не забирать в больницы людей с низким шансом поправиться и выжить. Из-за вспышки заболеваемости калифорнийский Диснейленд перепрофилировали и сделали там крупнейший COVID-центр. Планируется, что там будут проводить массовую вакцинацию от коронавируса.