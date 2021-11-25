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  2. Мужчина продал крышу дома матери, чтобы порадовать возлюбленную

Мужчина продал крышу дома матери, чтобы порадовать возлюбленную

Пойти на такой шаг индонезиец решил ради свиданий с возлюбленной. Правда, мать мужчины порыв не оценила и подала на сына заявление в полицию, пишет Lenta.ru.

Снимок носит иллюстративный характер

Мужчина мало зарабатывал и в поисках денег решил разобрать крышу в общем с матерью доме и продать ее вместе с частью мебели. Прибыль он потратил на то, чтобы порадовать девушку: водил ее в кафе каждый день и дарил подарки.

Матери индонезийца такой поступок пришелся, мягко говоря, не по душе, и она подала на сына заявление в полицию, оценив ущерб в 1,7 тысячи долларов. Если обвинения не будут сняты, то за кражу имущества мужчине грозит пять лет тюрьмы. Он уже признал свою вину и извинился перед матерью.

Фото: pixabay.com
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