Мужчина приговорен к двум годам ограничения свободы за оскорбление пресс-секретаря МВД

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Обвиняемый, мужчина 1989 года рождения, признан виновным в публичном оскорблении офицера милиции в связи с выполнением им служебных обязанностей и приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.Было установлено, что обвиняемый 25 сентября 2020 года в интернете к публикации с фотографией пресс-секретаря МВД намеренно подготовил и опубликовал сообщение, в котором были оскорбления в адрес представителя милицейского ведомства в нецензурной форме. Фигурант признал свою вину полностью.