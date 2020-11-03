Житель Великобритании поставил миллион фунтов стерлингов на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена в президентских выборах США. Об этом сообщает CNN.
Игрок сделал ставку еще 29 октября. Условия выигрыша таковы: в случае победы кандидата мужчина получит 1,54 миллиона фунтов стерлингов.
Напомним, что шансы Байдена на победу в финальном голосовании оцениваются в 65 процентов, а его конкурента Дональда Трампа – в 35 процентов.
3 октября Джо Байден выиграл голосование в небольшой деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, где в полночь по местному времени открылся первый участок для голосования.
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Мужчина поставил миллион фунтов стерлингов на победу Байдена в выборах
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Фото: РЕЙТЕР
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