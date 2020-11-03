Мужчина поставил миллион фунтов стерлингов на победу Байдена в выборах

Игрок сделал ставку еще 29 октября. Условия выигрыша таковы: в случае победы кандидата мужчина получит 1,54 миллиона фунтов стерлингов.Напомним, что шансы Байдена на победу в финальном голосовании оцениваются в 65 процентов, а его конкурента Дональда Трампа – в 35 процентов.3 октября Джо Байден выиграл голосование в небольшой деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, где в полночь по местному времени открылся первый участок для голосования.