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  2. Мужчина по ошибке отсидел три года за убийство жены и стал миллионером

Мужчина по ошибке отсидел три года за убийство жены и стал миллионером

Американец из штата Миссури три года отсидел в тюрьме за убийство супруги, которое он не совершал. Об этом пишет издание Daily Mail.

Рассел Фариа
Фото: PDHO

В 2011 году Рассела Фариа обвинили в убийстве больной раком супруги по имени Бетси. Ее тело обнаружили дома с 55 ножевыми ранениями.

В 2013 году дело пересмотрели, и Фариа освободили. Мужчина подал иск против отделения шерифа округа Линкольн, в котором обвинил власти в лишении свободы без причины. 30 марта суд удовлетворил иск мужа убитой. Мужчине выплатили компенсацию в размере двух миллионов долларов.

По словам Фариа, на самом деле его жену убила ее знакомая Памела Хапп. С 2016 года она отбывает пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение за убийство 33-летнего инвалида Луиса Гампенбергера.

Хапп была последней, кто видел Бетси живой. Она также стала бенефициаром страхования ее жизни на 150 тысяч долларов за несколько дней до убийства. В августе 2016 года она инсценировала похищение человека, чтобы отвести от себя внимание при повторном расследовании убийства Бетси. Хапп позвонила в службу спасения и сообщила, что Гампенбергер якобы похитил ее, угрожая ей оружием. Во время разговора с диспетчером она застрелила инвалида.
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