Фанат зимней рыбалки из Шумилино провалился под лед: ему помогли спасатели, сообщает МЧС.
Утром 9 декабря спасателям поступило сообщение о том, что на озере Шумилинское тонет человек. На место выехали сотрудники МЧС.
Было установлено, что на расстоянии 80 метров от берега, держась на плаву в промоине льда, находится мужчина.
Позже стало известно, что пострадавший пошел на утреннюю рыбалку, не рассчитал толщину льда и провалился. Рядом находились и другие рыбаки, они сообщили о происшествии. Определяющую роль в спасении сыграл спасательный жилет, в котором мужчина был до прибытия сотрудников МЧС.
Фото: МЧС
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Мужчина отправился на рыбалку и провалился под лед
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