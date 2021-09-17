Мужчина был неосторожен при курении и этим погубил свою знакомую

27-летний житель Копыльского района был неосторожен при курении – случилось задымление подвального помещения. Он и его знакомая были госпитализированы с ожогами: женщину спасти не удалось.
Подробности инцидента sb.by рассказали в Солигорском РОВД.
12 августа 2021 года 27-летний житель города Копыль находился в подвале вместе со своей подругой – 46-летней солигорчанкой.
– В 17:53 спасателям поступило сообщение о задымлении в подвале многоквартирного жилого дома на ул. Козлова в Солигорске. Прибывшие на место работники МЧС обнаружили задымление в подвальном помещении дома. Мужчина и женщина до прибытия спасателей уже покинули горящий подвал. Пара была госпитализирована: через несколько дней от полученных ожогов гражданка скончалась в отделении реанимации, – рассказали в милиции.
Изначально мужчина утверждал, что случилось возгорание электрической проводки. Но проверкой эта версия не подтвердилась. Было установлено, что ожоги были получены из-за его неосторожности. Пламя вспыхнуло от непотушенного окурка сигареты и разлитой легковоспламеняющейся жидкости.
– У мужчины принята явка с повинной, – пояснили в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.
13 сентября 2021 года следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК, санкция по которой предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на аналогичный период. Известно, что фигурант – безработный, ранее был неоднократно судим.
– Неосторожное обращение с огнем – это самая распространенная причина пожара. Статистикой подтверждается, что большая часть пожаров возникает по вине людей, не знающих правил пожарной безопасности или безответственно относящихся к их выполнению, – добавили в милиции.
Фото МЧС