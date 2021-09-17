Мужчина был неосторожен при курении и этим погубил свою знакомую

Подробности инцидента sb.by рассказали в12 августа 2021 года 27-летний житель города Копыль находился в подвале вместе со своей подругой – 46-летней солигорчанкой.рассказали в милиции.Изначально мужчина утверждал, что случилось возгорание электрической проводки. Но проверкой эта версия не подтвердилась. Было установлено, что ожоги были получены из-за его неосторожности. Пламя вспыхнуло от непотушенного окурка сигареты и разлитой легковоспламеняющейся жидкости.– пояснили в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.13 сентября 2021 года следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК, санкция по которой предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на аналогичный период. Известно, что фигурант – безработный, ранее был неоднократно судим.– добавили в милиции.Фото МЧС