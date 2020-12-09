Гродненским межрайонным отделом СК завершено расследование уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений ребенку на детской площадке в облцентре, сообщает БЕЛТА.
Официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская напомнила, что инцидент произошел в октябре. Пьяный мужчина схватил за руку пятилетнего мальчика – за ребенка заступились другие дети. Они попросили отпустить их товарища, но он еще больше разозлился. В итоге он бросил стеклянную бутылку в голову десятилетнему мальчику. С тяжелой травмой пострадавшего госпитализировали, сейчас с ним все хорошо.
Фигуранта задержали. Им оказался 50-летний местный житель. Ранее он был неоднократно судим, в том числе и за совершение тяжкого преступления. В тот день мужчина освободился из мест лишения свободы, выпил водку и совершил преступление.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния психическим расстройством не страдал, в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство) и ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо малолетнего из хулиганских побуждений). Он заключен под стражу.
Материалы переданы прокурору для направления в суд.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
759
Мужчина, бросивший бутылку в голову ребенку, предстанет перед судом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter