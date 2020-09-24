Американец Дэн Дамф выиграл 50 тысяч долларов, благодаря своей настойчивости, сообщает Lenta.ru.
Мужчина играет в лотерею с 2008 года, все время используя одну и ту же комбинацию чисел – 2-21-27-33-39. 8 сентября он выиграл 50 тысяч долларов. Кстати, тактика Дамфа приносит ему успех уже не впервые – два года назад он выиграл 19 тысяч долларов.
Крупный приз американец планирует потратить на то, чтобы рассчитаться с долгами и купить деревообрабатывающее оборудование для своего хобби.
Фото: pixabay.com
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Мужчина 12 лет использовал одну комбинацию чисел при игре в лотерею и наконец-то сорвал джекпот
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