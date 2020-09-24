Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Мужчина 12 лет использовал одну комбинацию чисел при игре в лотерею и наконец-то сорвал джекпот

Мужчина 12 лет использовал одну комбинацию чисел при игре в лотерею и наконец-то сорвал джекпот

Американец Дэн Дамф выиграл 50 тысяч долларов, благодаря своей настойчивости, сообщает Lenta.ru.


Мужчина играет в лотерею с 2008 года, все время используя одну и ту же комбинацию чисел – 2-21-27-33-39. 8 сентября он выиграл 50 тысяч долларов. Кстати, тактика Дамфа приносит ему успех уже не впервые – два года назад он выиграл 19 тысяч долларов.

Крупный приз американец планирует потратить на то, чтобы рассчитаться с долгами и купить деревообрабатывающее оборудование для своего хобби.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
«Спрос есть, но машин на аукционах стало гораздо меньше»: продавцы автомобилей с пробегом — о новых трендах рынка
Змея приняла своего хозяина за еду и укусила его руку
В Минске проходит праздничный концерт, посвященный 100-летию комсомола Беларуси
Руководство Могилевского района устроило большую встречу с молодыми специалистами
Все столичные кинотеатры возобновили работу сегодня
Гашение почтового блока к 100-летию комсомола Беларуси состоялось в Национальном историческом музее
Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор
В Минске пьяный водитель блокировал движение и наехал на инспектора ГАИ
Беларусь и Республика Корея готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
В Дубровенском районе наградили лучших льноводов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Позиция
Ученые раскрыли загадку кругов на полях
Совет Министров изменил порядок возмещения расходов на жилье при командировках по Беларуси
У Белорусского союза женщин – новый председатель
Появился октябрьский гороскоп для Львов, Дев, Весов и Скорпионов
В машину москвича забралась гадюка – авто пришлось разобрать
Socar отправит в Беларусь азербайджанскую нефть
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
ГТК: прием и обработку электронных таможенных документов восстановят в ближайшие часы
Журналистам в рамках Союзного государства нужно создавать совместные трансграничные проекты, фильмы и передачи – Ашот Джазоян
Система данных о тех, кто удостоен государственных наград, будет усовершенствована
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Генезис полицаев
Минчане массово жалуются на действия участников несанкционированных акций
Ученые нашли уникальные документы о забытой церкви в Глубоком
В августе средняя зарплата белорусов составила BYN 1276,4
Налоговые льготы и обеспечение жильем – как в Беларуси поддерживают многодетных
В Полоцке проходит выставка, приуроченная к 30-летию Музея белорусского книгопечатания
Швец: решение не останавливать работу стройкомплекса в условиях пандемии было правильным
Нужно сохранить то, что имеете, сохранить себя, а не жить по зову или совету соседей – Али Камалов
Более 120 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Беларуси по летнему биатлону в «Раубичах»
Швец: в Беларуси нужно активнее популяризировать строительную отрасль
Ученые разработали аэрогели для остановки крупных кровотечений
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Инаугурация. Я это видел. Своими глазами
«Мы – братья-славяне. Всей душой желаем, чтобы все у вас было хорошо» – Лидия Златогорская
Врач напомнил признаки поражения легких, при которых стоит обратиться к медикам
В Картах Google отметят районы с коронавирусом
В Толочинском районе девушка выпала из кабины погрузчика и погибла
Турецкие археологи откопали 4000-летнюю фабрику
В Беларуси проходит учение войск связи
Размер Нобелевской премии увеличен до $1 млн
Археологи нашли зубы неандертальцев на Алтае
Французские геймеры судятся с Nintendo из-за хрупкости джойстиков
Минчанина задержали за попытку дать взятку милиционерам
мнение
Всеволод ШИМОВ
СНВ-III: договор дороже денег?
Доктор рассказал, можно ли избавиться от камней в желчном пузыре без операции
26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности
Пиневич представил коллективу Гомельского государственного медицинского университета нового ректора
Авторы
СКАНИРУЙТЕ