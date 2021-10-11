Муж и жена скончались после распития спиртного в Логойском районе: возбуждено уголовное дело

9 октября семейная пара распивала спиртное. Их состояние резко ухудшилось, мужчину и женщину госпитализировали. На следующий день они скончались в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Субботним вечером в бессознательном состоянии в местную больницу поступили супруги – жители г.п. Плещеницы Минской области.
– Предварительно установлено, что днем 9 октября супруги пили алкоголь. Около 17 часов мужчина позвонил дочери и сообщил, что мать плохо себя чувствует, попросил приехать, позже также пожаловался на плохое самочувствие. Девушка вызвала "скорую". Утром следующего дня, не приходя в сознание, 53-летний мужчина и 50-летняя женщина скончались в больнице. Семья по месту жительства характеризовалась положительно, – отмечается в сообщении ведомства.
Было осмотрено их место жительства, допрошены родственники и соседи, назначены необходимые исследования.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности двум лицам) УК.
Фото УСК по Минской области