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  2. Муж и жена скончались после распития спиртного в Логойском районе: возбуждено уголовное дело

Муж и жена скончались после распития спиртного в Логойском районе: возбуждено уголовное дело

9 октября семейная пара распивала спиртное. Их состояние резко ухудшилось, мужчину и женщину госпитализировали. На следующий день они скончались в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.


Субботним вечером в бессознательном состоянии в местную больницу поступили супруги – жители г.п. Плещеницы Минской области. 

– Предварительно установлено, что днем 9 октября супруги пили алкоголь.  Около 17 часов мужчина позвонил дочери и сообщил, что мать плохо себя чувствует, попросил приехать, позже также пожаловался на плохое самочувствие. Девушка вызвала "скорую". Утром следующего дня, не приходя в сознание, 53-летний мужчина и 50-летняя женщина скончались в больнице. Семья по месту жительства характеризовалась положительно, – отмечается в сообщении ведомства. 

Было осмотрено их место жительства, допрошены родственники и соседи, назначены необходимые исследования. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности двум лицам) УК. 

Фото УСК по Минской области 
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