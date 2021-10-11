Муж и жена скончались после распития спиртного в Логойском районе: возбуждено уголовное дело

Субботним вечером в бессознательном состоянии в местную больницу поступили супруги – жители г.п. Плещеницы Минской области.отмечается в сообщении ведомства.Было осмотрено их место жительства, допрошены родственники и соседи, назначены необходимые исследования.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности двум лицам) УК.Фото УСК по Минской области