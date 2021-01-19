Музейную экспозицию открыли в Пятом форту Брестской крепости

В форту № 5 Брестской крепости сегодня открылась постоянная музейная экспозиция, передает БЕЛТА.
Обновленным форт № 5 появился благодаря проекту Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости". С середины прошлого лета он был закрыт для посещения. За это время специалисты отреставрировали левую часть горжевой казармы, очистили стены и фасады, заменили окна и двери, провели инженерные сети. А творческие и научные работники мемориального комплекса в это время занимались созданием и наполнением исторической экспозиции.
Условно говоря, в Брестской крепости появился еще один музей. Он разместился в казематах горжевой казармы. Новая экспозиция уместилась в шести залах. Первый рассказывает об истории фортификации на белорусских землях. Второй посвящен Брестской крепости в фортификационной системе на западных границах Российской империи. В третьем помещении можно узнать о модернизации цитадели над Бугом в начале ХХ века и строительстве двух фортовых поясов. Также музейщики воссоздали интерьеры жилого каземата для нижних чинов, цейхгауза, канцелярии форта и умывальни.
Часть экспозиции сделали вне казармы: в горжевом капонире, центральном сквознике и пороховом погребе.
Форт № 5 – один из наиболее сохранившихся фортов Брест-Литовской крепости. Он построен в 1879–1880 годах и неоднократно подвергался реставрации. Передовое укрепление крепости было воздвигнуто из кирпича и земли, обнесено земляным валом и окружено заполненным водой рвом. В начале прошлого века все сооружения форта были усилены бетоном.
Фото: БЕЛТА
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