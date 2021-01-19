Музей молодежного движения Беларуси приглашает посетителей

а, проводившая экскурсию, обратила внимание на то, что особый интерес у ребят вызвал рассказ о восстановлении освобожденного Минска и комсомольских стройках:Во время экскурсии будущие строители также узнали о том, что историческое здание по улице Карла Маркса, 40 в Минске строилось в 1950-е под личным патронатом секретаря ЦК ЛКСМБ Петра Машерова.– рассказала Светлана Соснина. –После экскурсии с ребятами встретился. Лидер союза молодежи напомнил ребятам о самых ярких проектах организации и пригласил всех к участию в них:Попасть в Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси можно еженедельно с понедельника по среду по предварительной записи по телефону 8 (017) 222-35-05.Фото: БРСМ