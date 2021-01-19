Сегодня в обновленном Музее истории молодежного движения Беларуси побывали учащиеся Минского государственного профессионально-технического колледжа строителей имени В. Г. Каменского.
Представитель ЦК БРСМ, руководитель музея Светлана Соснина, проводившая экскурсию, обратила внимание на то, что особый интерес у ребят вызвал рассказ о восстановлении освобожденного Минска и комсомольских стройках:
– А поскольку музей у нас интерактивный, конечно же, они смогли подержать в руках один из раритетных экспонатов, созданных первопроходцами БАМа. Это уникальный фотоальбом, который весит около десяти килограммов. В нем собраны черно-белые фото – историческая хроника строительства бойцами белорусских стройотрядов 1970-х годов из поселка Кичера.
Во время экскурсии будущие строители также узнали о том, что историческое здание по улице Карла Маркса, 40 в Минске строилось в 1950-е под личным патронатом секретаря ЦК ЛКСМБ Петра Машерова.
– В нашем архиве сохранились копии докладной записки, в которой Петр Миронович выражает обеспокоенность затяжным характером строительства здания и отделочных работ, – рассказала Светлана Соснина. – Безусловно, он принимал всевозможные меры, и в 1953 году административное здание, в котором сегодня расположены Республиканский дом молодежи и наш музей, говоря строительным языком, было принято в эксплуатацию.
После экскурсии с ребятами встретился первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк. Лидер союза молодежи напомнил ребятам о самых ярких проектах организации и пригласил всех к участию в них:
– Если у вас есть идеи, обращайтесь к нам, мы всегда открыты, поможем реализовать ваши задумки.
Попасть в Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси можно еженедельно с понедельника по среду по предварительной записи по телефону 8 (017) 222-35-05.
Фото: БРСМ
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Музей молодежного движения Беларуси приглашает посетителей
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