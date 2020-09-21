Музей молодежного движения Беларуси открылся после реконструкции

Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси торжественно распахнул двери для посетителей после реконструкции.
К обновлению экспозиции приступили в ноябре 2019 года. Во время трудовой акции «Труд крут!» бойцы сводного студенческого строительного отряда Белорусского национального технического университета помогли перенести фондовые материалы музея во временное хранилище и подготовили помещение для дальнейших работ.
Обновленная тематическая экспозиция включает в себя основные вехи вековой истории становления и развития молодежного движения страны. В ней представлены документы и предметы от создания комсомольских ячеек, военного лихолетья (установлена инсталляция «Подпольный райком комсомола»), восстановления народного хозяйства в послевоенный период, зарождения студотрядовского и фестивального движений до деятельности БРСМ на современном этапе.
Музейный фонд хранит более 20 тысяч документов, фотографий и предметов, среди которых и сотни уникальных экспонатов. Наиболее ценные – ордена Красного Знамени и Ленина, которыми был награжден комсомол Беларуси; скафандр космонавта Петра Климука и шашка, подаренная Центральному комитету ЛКСМБ советским полководцем Иваном Баграмяном.
Обновленная музейная комната станет первым этапом на пути к тому, чтобы все здание Республиканского дома молодежи превратить в музей, поделился планами первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк:
– Память о происходивших здесь событиях внушает гордость и, конечно же, возлагает серьезную ответственность на будущие поколения. Нам хочется равняться на тех комсомольцев, которые работали в этом месте ранее. Теперь сюда будут приходить молодые люди, которые смогут воочию увидеть, как много сделано за всю историю комсомола и молодежного движения.
Первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова выразила уверенность в том, что энтузиазм комсомольцев Беларуси станет хорошей основой для воспитания современной молодежи:
– Столетие комсомола Беларуси – особая дата для всех нас, потому что это не просто молодежное движение, а целая веха в истории, которая оставила значимый след в жизни граждан нашей страны. И действительно: это та молодежь, которая была самой активной, самой инициативной, не боялась труда и творчества, активно работала на новых стройках, содействовала основанию новых заводов и предприятий. И то, что современная молодежь участвует в масштабных проектах, умеет стратегически думать, планировать будущее и видеть свое настоящее – это очень важно. И здесь также важно, чтобы рядом с ними были вы – опытные люди, которые прошли комсомольскую закалку и обладают опытом молодежного движения. В совместном сотрудничестве мы сможем повести молодежь на новые проекты и высокие результаты на благо нашей страны.
СПРАВОЧНО
Музей размещается в Республиканском доме молодежи (Минск, ул. К. Маркса, 40).
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Музей молодежного движения Беларуси открылся после реконструкции
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ