Музей молодежного движения Беларуси открылся после реконструкции

СПРАВОЧНО

К обновлению экспозиции приступили в ноябре 2019 года. Во время трудовой акции «Труд крут!» бойцы сводного студенческого строительного отряда Белорусского национального технического университета помогли перенести фондовые материалы музея во временное хранилище и подготовили помещение для дальнейших работ.Обновленная тематическая экспозиция включает в себя основные вехи вековой истории становления и развития молодежного движения страны. В ней представлены документы и предметы от создания комсомольских ячеек, военного лихолетья (установлена инсталляция «Подпольный райком комсомола»), восстановления народного хозяйства в послевоенный период, зарождения студотрядовского и фестивального движений до деятельности БРСМ на современном этапе.Музейный фонд хранит более 20 тысяч документов, фотографий и предметов, среди которых и сотни уникальных экспонатов. Наиболее ценные – ордена Красного Знамени и Ленина, которыми был награжден комсомол Беларуси; скафандр космонавта Петра Климука и шашка, подаренная Центральному комитету ЛКСМБ советским полководцем Иваном Баграмяном.Обновленная музейная комната станет первым этапом на пути к тому, чтобы все здание Республиканского дома молодежи превратить в музей, поделился планамивыразила уверенность в том, что энтузиазм комсомольцев Беларуси станет хорошей основой для воспитания современной молодежи:Музей размещается в Республиканском доме молодежи (Минск, ул. К. Маркса, 40).