День защиты детей отметят 1 июня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
Фото: warmuseum.by
– Для ребят и их родителей в зале «Музей для детей» пройдут увлекательные мастер-классы по пластилиновой живописи, оригами и другие. Кроме того, гости смогут побывать на тематической выставке «Дети и война», которая посвящена детям – участникам ВОВ. Там будут представлены фотографии, а также истории Героев Советского Союза, среди которых – Марат Казей, Зина Портнова и другие. Экспозиция будет специально открыта к празднику. Также в галерее искусств пройдет выставка детских рисунков "По следам Великой Отечественной войны". Мы стремимся еще раз напомнить о судьбах детей в годы ВОВ, – поделилась подробностями с sb.by заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Анна Галинская.
Кроме того, в этот день для посетителей будет организована работа фотозоны, где у ребят будет возможность примерить военную форму и почувствовать себя настоящим защитником Родины. Для юных посетителей объявлен льготный день.
Опубликовано:
1977
Музей истории ВОВ приглашает на праздник ко Дню защиты детей
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