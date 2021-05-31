Музей истории ВОВ приглашает на праздник ко Дню защиты детей

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warmuseum.by

, – поделилась подробностями с sb.byКроме того, в этот день для посетителей будет организована работа фотозоны, где у ребят будет возможность примерить военную форму и почувствовать себя настоящим защитником Родины. Для юных посетителей объявлен льготный день.