Музеи Пекина откроются для посетителей с 1 мая

Музеи Пекина будут доступны для посещений с 1 мая, первого дня предстоящих пятидневных выходных по случаю первомайского праздника. Об этом сообщило в среду городское управление по охране культурного наследия, передает "Синьхуа".

Уточняется, что получить информацию о способах и системе бронирования билетов на свое имя, а также об ограничениях на часы посещения и ежедневных лимитах на посетителей можно будет через официальные каналы музеев.

Во время пребывания в заведениях посетители должны будут пройти проверку противоэпидемической безопасности, следовать рекомендациям персонала и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

В выходные в городских музеях намечено проведение 41 онлайн-мероприятия: онлайн-выставок, онлайн-трансляций научно-популярных видеороликов, а также общественно полезных игр и онлайн-викторин.