Мусоровоз сбил 11-летнюю велосипедистку в Пружанах

ДТП произошло 30 июня в райцентре: пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 30 июня примерно в 16:55. По предварительной информации, 58-летний водитель на автомобиле МАЗ ехал по ул.Шоссейной. Он совершил наезд на 11-летнюю велосипедистку. Девочка двигалась во встречном направлении и поворачивала налево, чтобы съехать на тротуар.
Ребенка с травмами госпитализировали.
В ГАИ напоминают родителям про необходимость ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения на дороге, контролировать их местонахождение и своим примером показывать, как нужно себя вести.
Фото ГАИ Брестчины
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