Мусоровоз сбил 11-летнюю велосипедистку в Пружанах

Авария случилась 30 июня примерно в 16:55. По предварительной информации, 58-летний водитель на автомобиле МАЗ ехал по ул.Шоссейной. Он совершил наезд на 11-летнюю велосипедистку. Девочка двигалась во встречном направлении и поворачивала налево, чтобы съехать на тротуар.Ребенка с травмами госпитализировали.В ГАИ напоминают родителям про необходимость ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения на дороге, контролировать их местонахождение и своим примером показывать, как нужно себя вести.Фото ГАИ Брестчины