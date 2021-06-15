Мусиенко: в арсенале западных дипломатов и «новых СМИ» – лишь манипуляция и искажение реальности

Своим побегом с пресс-конференции, молчанием или примитивными вопросами дипломаты и «независимые» журналисты показали свое реальное отношение к Беларуси. Об этом, комментируя состоявшуюся вчера в Национальном пресс-центре пресс-конференцию МИД с участием задержанного Романа Протасевича, заявил порталу sb.by руководитель Аналитического центра ЕСООМ Сергей Мусиенко.





Белорусский аналитик отмечает:

– Могу констатировать падение профессионализма у журналистов негосударственных СМИ. Они стали косноязычны, это даже странно выглядело: МИД прежде всего от них ожидал вопросов, но вопросы «независимых» журналистов были плоскими и неинтересными. Да и главного-то они и не спросили у Протасевича: как будешь искупать вину за тот вред, который ты принес Беларуси не только своими призывами к мести, но и за последовавшую следом воздушную блокаду. Ведь однозначно тебя использовали – те люди, которые решили, что ты уже не нужен…

Сергей Мусиенко отмечает: увиденное нами на пресс-конференции поистине вопиюще:

– Когда дипломаты, рассказывающие нам сказки про свободу слова, покидают зал – это нечто. По сути, своим побегом с пресс-конференции, молчанием или примитивными вопросами дипломаты и «независимые» журналисты показали нам свое реальное отношение к Беларуси. Их меньше всего интересует реальное положение дел, в их арсенале – лишь манипуляция и искажение реальности! А все, что противоречит искусственному образу, попросту игнорируется. Но что бы произошло с тем же польским или литовским дипломатами, если бы сам Протасевич задал им свои вопросы! А как бы ответил австрийский дипломат по поводу осужденной на 14 лет в Австрии гражданки –за те же призывы, которые мы слышим от наших беглых! Как бы они отвечали на такие вопросы, не успев предварительно согласовать свои ответы? Вот они и ушли.

Эксперт делает вывод, что это и была та самая хваленая демократия, которую так любят нам преподносить менторы извне:

– Что бы мы ни говорили и что бы нам ни говорили – факт налицо. И он был продемонстрирован на пресс-конференции в Минске. А почему за три недели, прошедшие с момента той посадки самолета, до сих пор не рассказал о происходившем тогда сам пилот того самолета? Не остается сомнений, что это была спланированная акция, в ходе которой мальчика (Романа Протасевича. – Прим. авт.) просто подставили. Протасевич оказался сильнее как журналист, чем эти собравшиеся на конференции негосударственные интервьюеры. И это все еще раз доказывает: все произошедшее с Романом Протасевичем – не что иное, как заранее спланированная акция. Как доказывает и то, что для «новых СМИ» факты не нужны, а правда для них стала избирательной.

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