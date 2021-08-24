Мусиенко: совместный проект ЕсооМ и «СБ. Беларусь сегодня» будет задействован в духовно-патриотическом воспитании в нашей стране

Духовно-патриотическому воспитанию в Беларуси, формированию настоящих и компетентных патриотов будет способствовать новое учебное пособие «Гордость ЗА Беларусь», изданное Министерством образования для педагогов на основе совместного проекта аналитического центра ЕсооМ и газеты «СБ. Беларусь сегодня». Об этом рассказал sb.by участник Республиканского педагогического совета, руководитель аналитического центра ЕсооМ Сергей Мусиенко.



Аналитик отметил весьма достойную и спокойную атмосферу проведения Республиканского педсовета:





– Чувствовалось осознание каждым необходимости такого большого и вдумчивого разговора. Мы увидели за прошедший год, что миссия учителя весьма высокая, стабилизирующая для общества. Ведь воспитываемое педагогом поколение – это те, кто будут строить дальнейшую жизнь нашей страны. И потому миссия учителя особенная. Заметьте, если раньше о глобальных вещах, о воспитании на подобных мероприятиях говорил в основном министр, а остальные участники педсовета затрагивали, как правило, локальные проблемные вопросы, то сегодня о воспитании говорили все. Эта тема звучала в каждом выступлении!

Способствовать такому воспитанию призвана и книга «Гордость ЗА Беларусь», подготовленная творческим коллективом аналитического центра ЕсооМ и издательского дома «Беларусь сегодня», и представленная на развернутой в кулуарах Республиканского педсовета выставке. Сергей Мусиенко по этому поводу заметил:

– Конечно, приятно на выставке увидеть свою книгу – совместный проект, который мы делали вместе с «СБ. Беларусь сегодня», и то, что он был представлен Главе государства. Его оценка очень важна. Это была газетная статья, которая шагнула в плакаты, а затем и в книгу. И это не просто книга – это учебное пособие для преподавателей. Это уже совершенно другой уровень и статус этого издания, более серьезный и весомый. Оно будет задействовано в воспитательно-патриотическом процессе в стране, и это очень важно.

Руководитель аналитического центра ЕсооМ сообщил:

– К сожалению, эта книга не уходит в магазины, но она уходит в школы, и потому ее значение можно назвать даже еще более важным. Насколько я знаю, Министерство образования планирует «Школу активного гражданина», которая проводится ежемесячно, формировать в том числе уроком по публикациям «Гордости ЗА Беларусь» – по конкретной теме – и ставить этот урок для всей страны.

Кстати, могу даже предположить, что само наше издание будет стратегической вещью: ведь данное пособие сможет подстегивать реальный сектор экономики к тому, чтобы его показатели были не хуже прошлогодних, изложенных в издании. А дети, в свою очередь, получат возможность оперировать не абстрактным понятием роста экономики, а конкретными цифрами, широко и доступно изложенными в пособии. Смогут знать их – и гордиться своей страной.

osipov@sb.by

