Мусиенко: наше исследование показало очень серьезное отношение людей к предстоящему референдуму

Рейтинг Всебелорусского народного собрания сегодня выше рейтинга действующего Парламента. Также наблюдается заметное повышение рейтинга Вооруженных Сил - и весьма серьезное отношение людей к предстоящему референдуму по изменениям в Конституцию. Об этом рассказал директор Аналитического центра ЕсооМ Сергей Мусиенко, комментируя журналистам результаты исследования «Беларусь. Мнение о будущем», проведенного ЕсооМ и Институтом социологии НАН Беларуси. Презентация результатов этого исследования состоялась сегодня в Национальном пресс-центре.





Сергей Мусиенко отметил очень широкий охват экономически активного населения при проведении представленного сегодня в Минске исследования. При этом аналитик указал на несколько неожиданных аспектов, которые выявило это исследование:

- Обращает на себя внимание, что рейтинг Всебелорусского народного собрания выше рейтинга действующего Парламента. Также приятно и значительно повышение рейтинга Вооруженных Сил - это отражение происходящих сегодня в обществе процессов. В прошлом году общество было взвинчено различными негативными новостями, поступавшими в информационное пространство из армейской среды. А сегодня взвешенное и спокойное отражение к этой теме - и потому столь достойный результат.

По словам директора Аналитического центра ЕсооМ, результаты нынешнего исследования особенно интересны в плане оценки динамики изменений общественного сознания в Беларуси, произошедших с прошлого года:

- Полученные данные свидетельствуют о том, что динамика общественного сознания и мысли о будущем присутствуют в обществе. Белорусское общество думает о своем развитии - и мы увидели подтверждение с его стороны правильности многих направлений развития, определенных белорусским государством. Исследование показало и очень серьезное отношение людей к предстоящему референдуму: они информированы о происходящем и испытывают осознанную необходимость и понимание этого процесса - необходимости конституционной модернизации.