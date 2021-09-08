Мусиенко: государственность – это наша национальная идея

, – отметил он.Логика Запада, по словам Сергея Мусиенко, предельно проста:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.