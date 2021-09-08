Мусиенко: государственность – это наша национальная идея

Это в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул директор Аналитического центра EcooM, автор проекта «Гордость ЗА Беларусь» Сергей Мусиенко.
– На наших глазах идет слом привычного старого мира. Это те процессы, которые были заложены еще до распада СССР. Специально разрушается государственная инфраструктура, уничтожается доверие к власти, и территория берется под контроль частными военными компаниями. Забираются ресурсы, а как выживает население, никакой роли не играет. Посмотрите – Тунис, Египет, Ливан, Сирия…
– Государственность – это наша национальная идея, – отметил он.
Логика Запада, по словам Сергея Мусиенко, предельно проста: «Если вы стабильное государство, вас не должно быть. Поэтому вам и санкции, и запрет полетов, чтобы возмутить население. Но когда вижу спокойных людей на наших улицах, я понимаю, что мы сильны. И СМИ в сложный период в целом сработали качественно. Мы донесли альтернативную точку зрения, эффективно перестроились, ушли в Telegram-каналы, что получило отклик у населения. Адекватная реакция на вызов – один из показателей эффективности государства».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.