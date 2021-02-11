Мурашко: здоровый человек – это генератор новых идей и свершений

– Я с восторгом слушал предложение Президента о реализации проекта «Здоровая нация». Доступная и высококвалифицированная медицинская помощь, на мой взгляд, – это основное условие успешного развития общества. Очень рад, что этому вопросу уделяется сейчас огромное внимание, в том числе и в Гомельской области. Я не врач, но за тем, как совершенствуется медицинская сфера, наблюдаю с передовой.В 2018 году наш трест в сжатые сроки возвел новые корпуса Гомельской областной детской клинической больницы, создав целый лечебный квартал. В июле 2020-го Глава государства открывал поликлинику по улице Мазурова в Гомеле, где тоже трудились наши специалисты. Поликлиника стала современным центром оказания медпомощи в городе, здесь есть даже водолечебница и бассейн.Мы работали над реконструкцией 3-й горбольницы и областной туберкулезной больницы. А сейчас реализуем еще один масштабный проект – возводим новый корпус Гомельской городской больницы скорой медицинской помощи. Существующие корпуса возводились несколько десятилетий назад и не были рассчитаны на современный поток пациентов. Мы же построим рядом двухуровневое здание, в котором разместятся приемно-диагностическое отделение, отделения анестезиологии и реанимации, а также урологии.Проект сложный: строительство идет в действующем учреждении, приходится грамотно выстраивать логистику, чтобы не мешать процессу лечения.К возведению медучреждений наши специалисты всегда относятся с повышенной ответственностью. Это не просто здания, это часть системы, задача которой – сохранить здоровье людей. И думаю, с реализацией нового проекта качество медпомощи будет только расти. А здоровый человек – это генератор новый идей и свершений.Фото Дмитрий Мурашко