Представитель ООН по делам беженцев: ситуация уже катастрофическая, и с каждым днем она будет ухудшаться

Вот уже четвертый день на белорусско-польской границе тысячи беженцев продолжают выживать в нечеловеческих условиях. Ночь прошла относительно спокойно, однако люди продолжают жаловаться на ухудшение здоровья. Госпогранкомитет проявил добрую волю и счел необходимым пропустить в пограничную полосу представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского Общества Красного Креста – прежде всего для передачи людям предметов первой необходимости.













Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мулусеу Мамо, пообщавшись с беженцами, прокомментировал увиденное:

– Сегодня мы впервые побывали в точке, где находятся мигранты. Во-первых, для нас важно увидеть, в каких условиях находятся люди, выяснить, чем им можно помочь. Во-вторых, необходимо понять, какие пути выхода из сложившейся ситуации могут быть реализованы. Ситуацию уже сегодня можно назвать катастрофической, и с каждым днем она будет ухудшаться. Мы не хотим, чтобы здесь образовался лагерь, и сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Гуманитарная помощь будет оказываться, однако главное – это подключить все мировое сообщество для скорейшего разрешения ситуации.

Представитель международной организации по миграции в Беларуси Махым Оразмухаммедова добавила:



– Хотела бы отметить обеспокоенность тем состоянием, в котором пребывают мигранты между Беларусью и Польшей, и призвать все страны-участницы к гуманитарному урегулированию этого конфликта. Также мы предоставили альтернативную возможность: у этих людей остается право подать ходатайство на получение статуса беженца в Беларуси, а также возможность добровольного возвращения на родину.















