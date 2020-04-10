Мультфильм "Тролли 2: Мировое турне" можно посмотреть онлайн

Анимационная картина стала первой в мире, которая пропустит прокат в кинотеатрах и сразу будет доступна в сети.

Студия Universal из-за пандемии коронавируса решила выпустить анимационный фильм "Тролли 2: Мировое турне" на онлайн-платформах. Мультфильм доступен с 10 апреля.

Во второй части мультфильма главным героям предстоит узнать о том, что за пределами их деревни есть и другие тролли с совершенно иными музыкальными предпочтениями (фанк, кантри, техно, классика, поп и рок). Но им предстоит объединиться, чтобы одолеть очередного врага.