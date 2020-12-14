Знаменитый анимационный проект стал национальным достоянием США, пишет Lenta.ru.
«Шрека» внесли в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке Конгресса. Как уточняет Variety, в списке также значатся «Заводной апельсин», «Темный рыцарь», «Братья блюз», «Бриолин», «Дьявол никогда не спит». Всего в реестре 800 картин – в этом году его пополнили 25 фильмов.
Включение в реестр дает ленте гарантию сохранения в соответствии с положениями Закона о национальной сохранности фильмов. Картины отбирают, оценивая их культурное, историческое или эстетическое значение.
Популярный мультфильм «Шрек» о приключениях великана-людоеда вышел в 2001 году. Полюбившуюся и детям и взрослым историю продолжили три сиквела и спин-офф. Пятую часть «Шрека» намерены выпустить в прокат в 2022 году. Кстати, картина стала первым полнометражным мультфильмом в истории, получившим премию «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм.
Фото: kinopoisk.ru
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Мультфильм «Шрек» стал национальным достоянием США
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