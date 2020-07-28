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Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в пятерку любимых мировых детских шоу

Российский мультсериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых любимых мировых детских развлекательных брендов в мире.


Онлайн-исследование проводило весной этого года агентство Kidz Global. В нем приняли участие более чем 60 тысяч респондентов из 43 стран мира, сообщили в пресс-службе компании Animaccord.

Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в пятерку лидеров для аудитории девочек до шести лет в мире, а также в пятерку лидеров среди мальчиков и девочек того же возраста в Латинской Америке и Европе, передает ТАСС.

Мультсериал дебютировал 11 лет назад. Сейчас он переведен на 39 языков, удостоен четырех бриллиантовых "кнопок" YouTube.

На 30 июля запланирована премьера двух первых эпизодов пятого сезона мультсериала.

Фото: instagram.com/mashaandthebear

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