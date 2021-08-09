Муковозчик: прошлый год для Беларуси означает победу – над собой, мятежом, коллективным Западом

Об этом заявил обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио».
Журналист отметил, что прошлый год для Беларуси в первую очередь означает победу – над собой, мятежом, коллективным Западом.
– Мы продолжаем извлекать уроки – процесс еще не закончен. Главное, что мы поняли: нельзя благодушествовать. Современные мир и глобализированное общество, отсутствие у Запада новых рынков сбыта и рынков рабочей силы не дает возможности маленький стране, такой как Беларусь, почивать на лаврах, быть сытой и свободной. Нам теперь все время нужно быть в хорошей готовности. Быть постоянно готовыми отразить очередные удары, а они еще будут, – высказался он.