Муковозчик о Зельцере: он заранее хотел стать героем, не знаю, чем он думал и думал ли вообще про собственную жизнь

После того как в сети появилось видео убийства офицера КГБ, которое случилось 28 сентября в Минске, некоторые ресурсы стали комментировать ролик и искать в нем всяческие нестыковки. Например, Би-би-си опубликовали текст с заголовком "Что не так с видео перестрелки между сотрудниками КГБ Беларуси и IT-менеджером Зельцером". Своим мнением о таких материалах поделился в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик.
– Постановка вопроса – "тутбаевская". Они всегда любили взять некий документальный факт и начать задавать вопросы о том, почему шторы не закрыты, почему здесь расфокус. Это элементы конкретной пропагандистской идеологической гибридной войны, которые направлены на то, чтобы сбить фокус внимания зрителя на второстепенные детали. Но если человек хочет, он увидит главное. Первое – видно, что Зельцер подготовился. Вместо того чтобы сбежать через окошко, спрятаться, он взял ружье и ждал первого вошедшего. Более того, он позаботился, чтобы все это попало в интернет. Человек заранее хотел стать героем. Я не знаю, чем он думал и думал ли в этот момент про собственную жизнь, – высказался журналист.
Если неглупый, обеспеченный, ни в чем не нуждающийся человек ради съемки, чтобы стать героем, может стрелять в милиционера, то следом он пойдет убивать наших детей, считает Муковозчик.
– Отец, который предал Родину и стал шпионом, вряд ли думал о том, что будет, когда его раскроют и его ребенок будет всю жизнь носить клеймо сына изменника Родины. Я думаю, что в тот момент [при совершении преступления] он уже не соображал по поводу сына и так далее. Им руководила сверхидея – убить милиционера. Мы дошли до того момента, когда они начинают в нас стрелять. Это говорит о двух вещах – во-первых, зачистка. С другой стороны, они все более непримиримые, – поделился мнением он.
Муковозчик прокомментировал комментарии о трагедии, которые моментально появились в сети:
– Человек читает телеграм-каналы, где написано, что это постановка. Он это и транслирует ради того, чтобы остаться заметным в той маленькой тусовке, которая съеживается с каждым днем. А у него обратного пути нет, – заключил он.