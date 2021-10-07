Муковозчик о Зельцере: он заранее хотел стать героем, не знаю, чем он думал и думал ли вообще про собственную жизнь

– высказался журналист.Если неглупый, обеспеченный, ни в чем не нуждающийся человек ради съемки, чтобы стать героем, может стрелять в милиционера, то следом он пойдет убивать наших детей, считает Муковозчик.– поделился мнением он.Муковозчик прокомментировал комментарии о трагедии, которые моментально появились в сети:– заключил он.