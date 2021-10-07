Муковозчик: поляки – это не до конца европейцы

Такой вывод сделал обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" , обсуждая ситуацию на белорусско-польской границе.
– Поляки – это не до конца европейцы. Немцы и австрийцы себе такого позволить не могли. Когда во время миграционного кризиса 2015–16 гг. австрийцы поняли, что через них идет поток, они просто усилили полицейские наряды и стали строить забор. Поляки в этом смысле не сильно заморачиваются европейскими ценностями, потому что они все равно славяне. Это не их ценности. А с другой стороны, они выполняют то, что им приказано, – поступать как можно жестче, – пояснил он.
Муковозчик добавил, что таким образом они пытаются преодолеть миграционный кризис.
– Когда Европа не справилась с миграционным кризисом на юге (на Балканах), они год договаривались с Эрдоганом. Они его и в прессе полоскали, развернули целую миграционную атаку, мигранты все шли и шли, Греция буквально захлебывалась. Поток шел дальше, они это чувствовали. И в итоге, будучи категорически недовольными Турцией и считая абсолютным монстром Эрдогана, они подписали с ним соглашение на 3 миллиарда евро в год. И если южное направление не закрылось, то оно пришло в некую регулируемую норму, которая устраивает обе стороны. Здесь наблюдается попытка сделать то же самое силами Литвы и Польши, – высказался журналист.