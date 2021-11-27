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  2. Мухтар из Мали: посещение Президента меня воодушевило

Мухтар из Мали: посещение Президента меня воодушевило

Уже 25 дней Мухтар находится в Беларуси и не теряет надежды добраться до Германии. Посещение Президентом кризисного центра для беженцев его воодушевило:


- Наверное, теперь моя мечта быстрее сбудется! В Германии живет мой родной брат. У него своя фирма, он укладывает кафельную плитку. Я тоже умею это делать, мы будем работать вместе. Я не хочу возвращаться в Мали. С тех пор, как развалилась Ливия и не стало Каддафи, на моей родине опасно. Там действуют террористы, они убивают и похищают людей.

nevmer@sb.by
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Фото: Оксана НЕВМЕРЖИЦКАЯ
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