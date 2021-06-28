Об этом исполнительный директор эмиратской компании «Эмаар Пропертиз» Мухаммед аль-Аббар заявил по итогам встречи с Александром Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента sb.by:
– В нашем регионе по-другому смотрят на взаимоотношения между странами. Мы в первую очередь руководствуемся указаниями руководства страны и нашего правительства. Поэтому тот путь, который выбрали руководители ОАЭ во взаимоотношениях с Беларусью, для нас очень позитивен. Руководство Эмиратов нацелено на укрепление и развитие исторических отношений между нашими странами. Базой отношений является в первую очередь торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Что касается наших инвестиций и в целом бизнес-климата, мы чувствуем очень большую поддержку в Республике Беларусь. Нас воспринимают как очень близких друзей, что также влияет на нашу активность в Беларуси с инвестиционной точки зрения.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1460
Мухаммед аль-Аббар о взаимоотношениях между Беларусью и ОАЭ: в вашей стране мы чувствуем очень большую поддержку
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter