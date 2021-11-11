Муфтий Беларуси: беженцы пытаются прийти к тем, кто их разорил

Таким мнением поделился муфтий мусульманского религиозного объединения Беларуси Абу-Бекир Шабанович в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Десятки лет пропагандировали принципы демократии, представляя себя самыми демократичными, где есть сострадание к человеку, оказание помощи, невзирая на религиозные, национальные взгляды. И вдруг всё рушится. Это был блеф? Снеся режимы в исламском, в первую очередь арабском мире, доведя до разрухи, кровопролития, захвата материальных богатств, которым владеет арабский мир. А народ бежит от крови, от голода, он хочет не воевать, а мирно трудиться. Поток беженцев, мигрантов… как бы мы их ни называли – это обездоленные люди. Пытаются прийти к тем хозяевам, которые их разорили, которые преподавали высокие демократические основы жизни этих государств. Этот бумеранг сейчас возвращается к ним [Западу]. Неприятие других культур, верований, боязнь перед тем, что они не получат материального дохода. Они считают эти народы абузой. Вот и получается ненависть и геноцид, – считает Абу-Бекир Шабанович.