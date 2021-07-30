Минский тракторный завод выплатит работникам материальное поощрение за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается Telegram-канале предприятия.
Фото: БЕЛТА
Для того, чтобы получить вознаграждение, необходимо пройти полный курс вакцинации и предоставить соответствующий сертификат в отдел кадров. Размер выплаты составит 80 рублей.
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МТЗ выплатит работникам материальное поощрение за вакцинацию от коронавируса
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