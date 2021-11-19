МТЗ внедряет цифровую систему проектирования и подготовки производства

На Минском тракторном заводе приступили к масштабному проекту: на предприятии внедряют цифровую систему проектирования и подготовки производства. Такая информация размещена на сайте МТЗ.
– Главная задача – повысить эффективность и конкурентоспособность завода, чтобы он мог больше зарабатывать, получать максимальную прибыль. С переходом на цифру планируем не менее чем в три раза сократить количество ошибок при разработке деталей и узлов, что уменьшит вероятность брака. Улучшится качество конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, – обратил внимание руководитель проекта Михаил Ледвик.
Он также отметил, что повысится профессиональный уровень инженеров.
– У них станет меньше рутинной работы и будет больше времени на творчество, на рационализаторские идеи, инновации. Все это позволит значительно ускорить разработку и подготовку производства новых образцов техники, вывод их на рынок, – рассказал Михаил Ледвик.