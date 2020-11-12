МТЗ увеличил экспорт техники в Украину на 10,8%

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, – рассказалЕсли говорить подробнее о двух других ключевых партнерах, то товаропроводящая сеть ОАО «МТЗ» на рынках России и Казахстана построена по принципу реализации тракторов ведущими мировыми производителями. Это система, в основании которой находятся собственные субъекты товаропроводящей сети ОАО «МТЗ», работающие с производителем техники путем заключения рамочных годовых контрактов. По ним субъекты ТПС ОАО «МТЗ» приобретают тракторную технику и необходимые запасные части для дальнейшего продвижения продукции через разветвленную дилерскую сеть., – отметил Михаил Вардугин.До конца года Минский тракторный завод планирует поставить в Россию не менее 2,4 тысячи единиц техники, в Казахстан – более 1 тысячи, в Украину – 350.Наибольшей популярностью у потребителей пользуются модели серий 800/900/1000/1200 и 1500. Модельный ряд предлагаемых покупателям тракторов включает как упрощенные модификации, так и модели многофункционального назначения.», – подчеркнул Михаил Вардугин.