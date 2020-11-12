МТЗ увеличил экспорт техники в Украину на 10,8%

Темп роста экспорта продукции ОАО «МТЗ» в Украину в январе –октябре 2020 года составил 110,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе предприятия.
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«Украина – третий партнер МТЗ по объему экспорта тракторов среди всех направлений мирового экспорта предприятия после России и Казахстана. На украинском рынке ОАО «МТЗ» работает через разветвленную дилерскую сеть, субъекты которой имеют множество филиалов во всех регионах страны», – рассказал заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ – начальник управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ Михаил Вардугин.
Если говорить подробнее о двух других ключевых партнерах, то товаропроводящая сеть ОАО «МТЗ» на рынках России и Казахстана построена по принципу реализации тракторов ведущими мировыми производителями. Это система, в основании которой находятся собственные субъекты товаропроводящей сети ОАО «МТЗ», работающие с производителем техники путем заключения рамочных годовых контрактов. По ним субъекты ТПС ОАО «МТЗ» приобретают тракторную технику и необходимые запасные части для дальнейшего продвижения продукции через разветвленную дилерскую сеть.
«Рынок тракторов стран ближнего зарубежья является стратегически важным для Минского тракторного завода. Россия, Казахстан и Украина традиционно относятся к странам с развитым аграрным сектором, значение которого в течение последних нескольких лет постоянно возрастает», – отметил Михаил Вардугин.
До конца года Минский тракторный завод планирует поставить в Россию не менее 2,4 тысячи единиц техники, в Казахстан – более 1 тысячи, в Украину – 350.
Наибольшей популярностью у потребителей пользуются модели серий 800/900/1000/1200 и 1500. Модельный ряд предлагаемых покупателям тракторов включает как упрощенные модификации, так и модели многофункционального назначения. «Мы применяем гибкую маркетинговую политику и дифференцированный подход к покупателю. Успеху техники МТЗ также способствует универсальность тракторов BELARUS, которая позволяет эффективно использовать ее круглый год в различных климатических зонах», – подчеркнул Михаил Вардугин.
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МТЗ увеличил экспорт техники в Украину на 10,8%
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК