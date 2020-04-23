МТЗ с начала года поставил в Пакистан более 250 тракторов

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МТЗ

Пакистан — давний и стратегически важный экспортный регион для МТЗ. Тракторы BELARUS занимают одну из лидирующих позиций белорусского экспорта в эту страну.С начала текущего года в Пакистан отгружено более 250 единиц тракторной техники., — подчеркнули на Минском тракторном заводе.Традиционно МТЗ экспортирует в Пакистан модели тракторов BELARUS-510 и BELARUS-512 мощностью 57 лошадиных сил. Поставки техники Минского тракторного завода в эту страну осуществляются с 1955 года. Всего за это время поставлено свыше 120 тысяч машин.