Очередная партия техники Минского тракторного завода отгружается в Пакистан, сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото: МТЗ
Пакистан — давний и стратегически важный экспортный регион для МТЗ. Тракторы BELARUS занимают одну из лидирующих позиций белорусского экспорта в эту страну.
С начала текущего года в Пакистан отгружено более 250 единиц тракторной техники. "Даже несмотря на кризис во многих азиатских странах и введенные в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ограничительные меры, поставки сохраняются на запланированном уровне", — подчеркнули на Минском тракторном заводе.
Традиционно МТЗ экспортирует в Пакистан модели тракторов BELARUS-510 и BELARUS-512 мощностью 57 лошадиных сил. Поставки техники Минского тракторного завода в эту страну осуществляются с 1955 года. Всего за это время поставлено свыше 120 тысяч машин.
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МТЗ с начала года поставил в Пакистан более 250 тракторов
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