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МТЗ поставит на Кубу 260 тракторов

Минский тракторный завод поставит на Кубу 260 единиц техники. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.


– Нам удалось выстроить прямую схему взаимодействия, исключив риск отмены сделки. По одному договору получен аккредитив, другие подписаны на условиях стопроцентной предоплаты. Часть машин включена в план производства августа, остальная техника – сентября. Если все пройдет благополучно, до конца следующего месяца планируем эти контракты закрыть, – сказала заместитель начальника управления маркетинг-центра по работе на рынках Европы, Америки и Африки Лолитта Снитко.

Отмечается, что в 2020 году тракторы BELARUS не поставлялись на Кубу. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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