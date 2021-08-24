МТЗ поставит на Кубу 260 тракторов

Минский тракторный завод поставит на Кубу 260 единиц техники. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
– Нам удалось выстроить прямую схему взаимодействия, исключив риск отмены сделки. По одному договору получен аккредитив, другие подписаны на условиях стопроцентной предоплаты. Часть машин включена в план производства августа, остальная техника – сентября. Если все пройдет благополучно, до конца следующего месяца планируем эти контракты закрыть, – сказала заместитель начальника управления маркетинг-центра по работе на рынках Европы, Америки и Африки Лолитта Снитко.
Отмечается, что в 2020 году тракторы BELARUS не поставлялись на Кубу.