Мозырянка и ее сын попали в сети кибермошенников и лишились крупной суммы денег

Мошенники общались с 45-летней жительницей райцентра и ее 24-летним сыном в мессенджере «Viber», выдавая себя за банковских работников. Они предложили свою помощь в отмене якобы совершенных третьими лицами списаний их денежных средств, для чего надо было взять деньги в долг. Мозырянка оформила кредит в банке и с помощью инфокиоска перевела 1000 рублей на указанный мошенниками счет. Затем они уговорили женщину установить на телефон программу удаленного доступа AnyDesk, получили к нему доступ. В результате весь кредит был похищен.

Аналогичным образом поступили и с сыном. В нескольких банках города он взял кредиты, более 6000 рублей, затем всю сумму перевел на указанные счета.

- Буквально за несколько дней родственники в общей сложности потеряли более 12000 рублей,- сообщают в Мозырском РОВД.- Лишь 12 ноября сын заподозрил неладное, когда с его карт-счета исчезла зарплата. Семья обратилась в милицию, возбуждено уголовное дело.

Найти кибермошенников непросто, они могут находиться за пределами Беларуси.

Правоохранители в очередной раз призывают к бдительности: не сообщать данные платежных карт, интернет-банкингов неизвестным. Необходимо помнить о том, что настоящие сотрудники банков по телефонам данные карт и счетов не выясняют, у них имеется вся необходимая информация о клиенте.