Инцидент произошел в июле этого года. Как сообщал sb.by, пьяный горожанин зашел в аптеку, чтобы приобрести настойку календулы на спирту и выпить. Фармацевт ответила, что препарата нет в продаже. Тогда мужчина начал крушить стеклянную витрину сначала головой, а затем руками, после чего устремился к выходу. Дебошира задержали.
По информации Мозырского РОВД, в крови у него оказалось 2,4 промилле алкоголя. По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Ущерб оценили в 396 рублей.
– Мозырский районный суд рассмотрел дело и вынес горожанину приговор: три месяца ареста, – рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
34-летний осужденный, страдающий хроническим алкоголизмом, будет также принудительно наблюдаться у психиатра и проходить лечение от зависимости.
Фото и видео: МВД
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Мозырянин, разбивший в аптеке витрину из-за календулы, получил три месяца ареста
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