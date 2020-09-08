Мозырянин, разбивший в аптеке витрину из-за календулы, получил три месяца ареста

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По информации Мозырского РОВД, в крови у него оказалось 2,4 промилле алкоголя. По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Ущерб оценили в 396 рублей., – рассказала34-летний осужденный, страдающий хроническим алкоголизмом, будет также принудительно наблюдаться у психиатра и проходить лечение от зависимости.Фото и видео: МВД